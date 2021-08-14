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Из Свислочи извлекли мужское тело
Источник материала: Навiны
Днем 13 августа пока неизвестный мужчина погиб в Свислочи.
По информации МЧС, в 15:08 поступило сообщение о мужчине, утонувшем в реке Свислочь возле одноименного поселка Пуховичского района.
Тело гражданина было извлечено из воды. Личность погибшего устанавливается.
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Днем 13 августа пока неизвестный мужчина погиб в Свислочи.
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