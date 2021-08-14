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Из Свислочи извлекли мужское тело

14.08.2021 17:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 13 августа пока неизвестный мужчина погиб в Свислочи.

Из Свислочи извлекли мужское тело
Фото: mlyn.by

По информации МЧС, в 15:08 поступило сообщение о мужчине, утонувшем в реке Свислочь возле одноименного поселка Пуховичского района.

Тело гражданина было извлечено из воды. Личность погибшего устанавливается.

 
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Днем 13 августа пока неизвестный мужчина погиб в Свислочи.
 
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