







передает ru.oxu.az со ссылкой на "Чемпионат". Контракт 28-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до июня 2025 года,ru.oxu.az со ссылкой на "Чемпионат".





Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Рафаэля Варана еще в конце июля. Накануне французский футболист прошел медицинский осмотр перед заключением контракта с клубом.





Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две желтые карточки. В составе "Реала" Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трех Суперкубков УЕФА.