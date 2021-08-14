Изменение климата заставит британцев отказаться от мяса





Фото из открытых интернет-источников





сообщает 1prof.by со ссылкой на британский портал inews. Молодые люди уже едят меньше мяса, требования борьбы с изменением климата лишь ускорят эту тенденцию,1prof.by сона британский портал inews.





По мнению экспертов, к середине века вегетарианские и веганские блюда могут стать стандартными в меню школ, университетов и ​​других учреждениях по всей стране. Ожидается, что к тому времени британские сельхозугодья перестанут быть пастбищами, а превратятся в леса и заповедники.





Профессор Марк Маслин – эксперт по вопросам изменения климата из Университетского колледжа Лондона, считает, что изменение школьного меню поможет детям полюбить здоровую пищу с низким содержанием углерода. В свою очередь это заставит предприятия разрабатывать вкусные вегетарианские и веганские блюда.





Некоторые компании уже сокращают объемы использования мяса в своём производстве или полностью отказываются от него.





На продовольственную систему Великобритании приходится около 20% выбросов углерода в стране. По оценкам Комитета по изменению климата, чтобы добиться нулевых показателей, необходимо будет на пятой части сельскохозяйственных угодий посадить деревья. Ради восстановления природы людям придётся есть еще меньше мяса и молочных продуктов.





Изменение рациона питания – это лишь один из шагов, которые по утверждению экспертов позволят Великобритании прийти к нулевым выбросам. В планах – развитие велосипедного движения, смена автомобилей на электромобили и сокращение полётов.



















