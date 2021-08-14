Источник материала: UDF



Хансл Парчмент

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Незнакомая девушка помогла ямайскому олимпийцу успеть на забег — он выиграл золото и нашел ее Милая история.

опубликовал в Instagram видео, где объяснил, что в тот самый момент почувствовал себя беспомощным и почти не надеялся успеть на стадион до начала забега. Но потом он увидел волонтерку и начал умолять ее помочь, так как знал, что волонтерам не слишком много разрешается в общении со спортсменами, пишет Sky News.Девушка дала Парчменту немного денег, чтобы он сумел доехать до стадиона на такси. Благодаря этому атлет попал на стадион и имел достаточно времени на разминку и на само участие в соревновании.После того, как ямаец завоевал олимпийское золото, он решил повторить маршрут того дня, чтобы найти ту самую волонтерку и показать ей медаль, которая бы не была получена без ее помощи. Также Парчмент подарил девушке, которую зовут Триана, футболку из олимпийского комплекта ямайской сборной, и вернул ей деньги за то самое такси. Как передают ямайские медиа, министр туризма острова также решил поблагодарить Триану и предложил ей бесплатную поездку на Ямайку.