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Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

14.08.2021 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще середина августа, а за окном уже умеренно теплая погода, похожая на осеннюю – переменчивая, с дождями и густыми туманами, рассказали в программе «Плюс-минус». Виной всему влияние атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с юго-запада Европы.

Ну а чего ждать белорусам дальше?

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

 
 
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Еще середина августа, а за окном уже умеренно теплая погода, похожая на осеннюю – переменчивая, с дождями и густыми туманами, рассказали в программе «Плюс-минус»....
 
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