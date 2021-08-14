|
Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа
Источник материала: СТВ
Еще середина августа, а за окном уже умеренно теплая погода, похожая на осеннюю – переменчивая, с дождями и густыми туманами, рассказали в программе
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще середина августа, а за окном уже умеренно теплая погода, похожая на осеннюю – переменчивая, с дождями и густыми туманами, рассказали в программе «Плюс-минус»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)