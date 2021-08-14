Впереди осенняя погода? Прогноз синоптиков по городам Беларуси на третью неделю августа

Источник материала: СТВ

Еще середина августа, а за окном уже умеренно теплая погода, похожая на осеннюю – переменчивая, с дождями и густыми туманами, рассказали в программе «Плюс-минус» . Виной всему влияние атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с юго-запада Европы.

Ну а чего ждать белорусам дальше?

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.























