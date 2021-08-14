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При крушении российского самолёта в Турции погибли восемь человек

14.08.2021 18:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

При крушении российского самолёта в Турции погибли восемь человек
Фото: © РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех
Все восемь человек, находившихся на борту самолёта Минобороны России Бе-200, который разбился в Турции, погибли. На место аварии направлена комиссия российского ведомства.

«Находившиеся на борту российского самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — сообщили в российском Министерстве обороны.


14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.
 
 
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В Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адан разбился самолёт-амфибия Бе-200.
 
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