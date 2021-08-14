Источник материала: UDF



Фото: © РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех

«Находившиеся на борту российского самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — сообщили в российском Министерстве обороны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так При крушении российского самолёта в Турции погибли восемь человек В Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адан разбился самолёт-амфибия Бе-200.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.