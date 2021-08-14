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В Риме +35°C, в Москве +25°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 августа
Источник материала: СТВ
В Париже столбик термометра покажет +23 °C, без осадков. В Вене будет +33 °C и также без осадков, рассказали в программе
В Мадриде воздух прогреется до +36 °C, солнечно.
В столице Болгарии, по прогнозам, также до +36 °C. В Анкаре температура воздуха поднимется до +27 °C. В Афинах обещают +32 °C.
К погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +23 °C, дождливо, в Вильнюсе +22 °C, без осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +27 °C, будет солнечно.
В Киеве обещают +29 °C, без осадков. В Москве прогнозируют +25 °C, также солнечно.
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В Париже столбик термометра покажет +23 °C, без осадков. В Вене будет +33 °C и также без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +35 °C, солнечно. В...
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