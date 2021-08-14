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Разное
И снова Цеслер. «Жыве Беларусь» над режимным дворцом
14.08.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Известный дизайнер
продолжает эксперементировать
с популярным лозунгом. В этот раз он украсил Дворец Независимости.
Фото из
Facebook
Владимира Цеслера
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И снова Цеслер. «Жыве Беларусь» над режимным дворцом
Известный дизайнер продолжает эксперементировать с популярным лозунгом.
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