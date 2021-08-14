|
Головченко, Макей или Качанова?
Источник материала: Партизан
Политолог о том, кто из нынешних чиновников устроил бы в качестве преемника Кремль и самого Лукашенко.
Скриншот из видео
Белорусский политолог Артем Шрайбман в
Отвечая на вопрос ведущей программы «Ток» о том,
Что же касается самого Александра Лукашенко, то он, по мнению политолога, «будет искать какой-то микс человека», который бы что-то понимал в хозяйстве, мог управлять, и с другой стороны «имел какой-то силовой бэкграунд».
«Таких в сегодняшней элите я вижу двоих: Головченко и Макей. Но наверняка кто-то есть и на других уровнях, но пока я не вижу, кто бы соответствовал этим критериям», – сказал эксперт.
При этом Шрайбман уверен, что женщину на роль преемника Александр Лукашенко не выберет. Даже такую преданную ему, как Наталья Качанова.
«Не верю, что он Качановой доверит такую функцию. Я считаю, что он искренний сексист в этом смысле», – сказал политолог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог о том, кто из нынешних чиновников устроил бы в качестве преемника Кремль и самого Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)