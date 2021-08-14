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Егор Герасимов проиграл на старте квалификации турнира в Цинциннати японцу Есихито Нисиока
Источник материала: Партизан
Белорусский теннисист Егор Герасимов потерпел поражение в первом круге квалификационного раунда турнира в американском Цинциннати.
27-летний белорус Егор Герасимов (69 ATP) потерпел поражение в квалификационном матче 1/2 финала одиночного разряда Cincinnati Masters, проиграв в двух сетах американцу Джеффри Джону Вулфу (144 ATP). Матч, который продолжался 53 минуты завершился со счетом 3:6, 1:6 в пользу американца.
Призовой фонд турнира Western & Southern Open $6 735 690.
Для обеих теннисистов это первый поединок в истории личных встреч,
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Белорусский теннисист Егор Герасимов потерпел поражение в первом круге квалификационного раунда турнира в американском Цинциннати.
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