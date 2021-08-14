|
Международные финансовые институты отказываются от сотрудничества с Беларусью
Источник материала: Партизан
Причина — политический кризис, который продолжается после президентских выборов-2020.
На начало 2021 года в активной работе в Беларуси были проекты на 1 миллиард долларов от Всемирного банка. Сейчас ВБ продолжает то, что уже было начато, например, проекты по борьбе с пандемией или модернизации высшего образования. «Новых проектов, которые были бы переданы на утверждение Совету директоров, сейчас нет», —
Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Беларуси около 3 миллиардов евро, в виде исключения сотрудничая даже с госпредприятиями,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина — политический кризис, который продолжается после президентских выборов-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)