Международные финансовые институты отказываются от сотрудничества с Беларусью

На начало 2021 года в активной работе в Беларуси были проекты на 1 миллиард долларов от Всемирного банка. Сейчас ВБ продолжает то, что уже было начато, например, проекты по борьбе с пандемией или модернизации высшего образования. «Новых проектов, которые были бы переданы на утверждение Совету директоров, сейчас нет», —в банке на запрос Deutsche Welle.