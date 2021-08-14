Арина Соболенко сыграет в полуфинале престижного теннисного турнира в Монреале

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 14 августа сыграет в полуфинале престижного турнира в Монреале (Канада).

Ей предстоит сыграть с шестым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой из Чехии. Начало встречи в 20:00.

Напомним, ранее Арина Соболенко в четвертьфинале турнира обыграла другую белорусскую теннисистку – Викторию Азаренко. Также Соболенко на турнире легко справилась с канадкой Ребеккой Марино.

Призовой фонд турнира составляет почти 2 миллиона долларов.

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