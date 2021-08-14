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Чемпионат Беларуси по футболу: «Рух» разгромил «Ислочь»
Источник материала: ОНТ
Продолжается 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Ислочь» потерпела разгромное поражение от брестского «Руха».
Поединок завершился со счетом 7:1. Футболисты «Руха» отличились трижды в первом тайме и еще четыре раза во второй половине встречи. Примечательно, что брестчане провели первый матч под руководством нового тренера – Вячеслава Григорова, который исполняет обязанности в этой должности.
Интересный поединок пройдет сегодня. В 19:30 минское «Динамо» примет «Динамо» брестское. 19-й тур чемпионата страны завершится завтра.
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Продолжается 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Ислочь» потерпела разгромное поражение от брестского «Руха». Поединок завершился со счетом 7:1. Футболисты...
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