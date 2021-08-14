Источник материала: ОНТ

Накануне в центре Витебска перекрыли движение ради клоуна на велосипеде. Так в городе на Двине отпраздновали 13-летие скульптуры.





Статую городу подарил заслуженный артист России Николай Челноков – он же клоун в алом костюме. Это случилось 13 лет назад. С тех пор Витебск стал для него вторым домом. По этому случаю артист устроил настоящий перфоманс. Для представлений не понадобилась и цирковая арена. Все происходило на улице в окружении детей. На праздник заглянул и мэр города. Получилось настолько весело, что уже в следующем году в Витебске запланировали первый фестиваль клоунов.

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