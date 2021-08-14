|
Новобранцы Могилевского института МВД стартовали в курсантскую жизнь
Источник материала: ОНТ
Новобранцы Могилевского института МВД уже стартовали в новую, курсантскую, жизнь. Строевая, огневая и физическая подготовка. Трехнедельный курс молодого бойца выдержат не все.
Такая проверка – это еще и повод задуматься над правильностью выбора будущей профессии. Жизнь в казармах по строгому графику, большие физические нагрузки не каждому по плечу. Некоторые заберут документы на этом этапе. Из 170 нынешних новобранцев 20 – девушки. Привыкают жить по уставу, который касается даже прически и высоты каблука.
Делать первые шаги в профессию еще вчерашним школьникам помогают второкурсники. Они-то знают, как важна поддержка в начале учебного пути. Тот, кто останется, первый экзамен по строевой подготовке будет сдавать в торжественной обстановке. 27 августа у памятника батальону Владимирова в деревне Гаи будущие курсанты принесут клятву верности стране и белорусскому народу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новобранцы Могилевского института МВД уже стартовали в новую, курсантскую, жизнь. Строевая, огневая и физическая подготовка. Трехнедельный курс молодого бойца...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)