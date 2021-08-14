Сжимающая «кулак» грозная кошка повеселила интернет-пользователей

Источник материала: ОНТ

У каждого питомца свои особенности. Кто-то спит, засунув лапу в пасть – и ему так лучше спится. А кто-то имеет настолько незаурядную внешность, что из фотографий выходят настоящие мемы. Героиня этого видео удивила пользователей сети просто привычкой необычным образом… сидеть. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видеокадры запечатлили кошку, с которой лучше не ссориться. И сразу дать ей все, что она попросит. Потому что кажется, что она держит лапу так, будто собирается кого-то ударить.

Грозная кошка заставила хохотать интернет-пользователей.

«Она просто хочет захватить мир, ничего необычного», «Она мощную бицуху показывает», «Тебе с лапки или в тапки?», «Человек, махаться со мной будешь?», –высказывались комментаторы.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram