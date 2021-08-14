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Сжимающая «кулак» грозная кошка повеселила интернет-пользователей

14.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сжимающая «кулак» грозная кошка повеселила интернет-пользователей

У каждого питомца свои особенности. Кто-то спит, засунув лапу в пасть – и ему так лучше спится. А кто-то имеет настолько незаурядную внешность, что из фотографий выходят настоящие мемы. Героиня этого видео удивила пользователей сети просто привычкой необычным образом… сидеть. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видеокадры запечатлили кошку, с которой лучше не ссориться. И сразу дать ей все, что она попросит. Потому что кажется, что она держит лапу так, будто собирается кого-то ударить. 

Грозная кошка заставила хохотать интернет-пользователей.

«Она просто хочет захватить мир, ничего необычного», «Она мощную бицуху показывает», «Тебе с лапки или в тапки?», «Человек, махаться со мной будешь?», –высказывались комментаторы.

Фото: pixabay

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У каждого питомца свои особенности. Кто-то спит, засунув лапу в пасть – и ему так лучше спится. А кто-то имеет настолько незаурядную внешность, что из фотографий...
 
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