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Сжимающая «кулак» грозная кошка повеселила интернет-пользователей
Источник материала: ОНТ
У каждого питомца свои особенности. Кто-то спит, засунув лапу в пасть – и ему так лучше спится. А кто-то имеет настолько незаурядную внешность, что из фотографий выходят настоящие мемы. Героиня этого видео удивила пользователей сети просто привычкой необычным образом… сидеть. На историю
Видеокадры запечатлили кошку, с которой лучше не ссориться. И сразу дать ей все, что она попросит. Потому что кажется, что она держит лапу так, будто собирается кого-то ударить.
Грозная кошка заставила хохотать интернет-пользователей.
Фото: pixabay
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У каждого питомца свои особенности. Кто-то спит, засунув лапу в пасть – и ему так лучше спится. А кто-то имеет настолько незаурядную внешность, что из фотографий...
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