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В Турции после пожаров начались наводнения, растет число погибших

14.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции после пожаров начались наводнения, растет число погибших

В Турции после пожаров начались наводнения. Их вызвали проливные дожди. В провинциях Кастамону и Синоп на Черноморском побережье стихия унесла жизни 38 человек.


Наводнение полностью разрушили некоторые дома, многие здания затопило, а машины «смело» потоком воды. Больше 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, с перебоями работает мобильная связь. Сообщается о сотнях пострадавших, они эвакуированы из затопленных районов. В провинциях проводится поисково-спасательная операция. Ищут пропавших без вести и тех, кому может потребоваться помощь.

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В Турции после пожаров начались наводнения. Их вызвали проливные дожди. В провинциях Кастамону и Синоп на Черноморском побережье стихия унесла жизни 38 человек. ...
 
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