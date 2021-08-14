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В Турции после пожаров начались наводнения, растет число погибших
Источник материала: ОНТ
В Турции после пожаров начались наводнения. Их вызвали проливные дожди. В провинциях Кастамону и Синоп на Черноморском побережье стихия унесла жизни 38 человек.
Наводнение полностью разрушили некоторые дома, многие здания затопило, а машины «смело» потоком воды. Больше 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, с перебоями работает мобильная связь. Сообщается о сотнях пострадавших, они эвакуированы из затопленных районов. В провинциях проводится поисково-спасательная операция. Ищут пропавших без вести и тех, кому может потребоваться помощь.
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В Турции после пожаров начались наводнения. Их вызвали проливные дожди. В провинциях Кастамону и Синоп на Черноморском побережье стихия унесла жизни 38 человек. ...
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