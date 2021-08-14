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В Турции упал российский пожарный самолет, все находившиеся на борту погибли
Источник материала: ОНТ
На юго-востоке Турции потерпел крушение пожарный самолет-амфибия Бе-200. Все находившиеся на борту погибли. Об этом
Авария случилась в горах, рядом с населенным пунктом Адана. На борту самолета в момент происшествия летели восемь человек – пять российских военнослужащих и три гражданина Турции. Никому не удалось выжить.
Фото Anadolu
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На юго-востоке Турции потерпел крушение пожарный самолет-амфибия Бе-200. Все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России....
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