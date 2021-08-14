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В стране проверяют учебные заведения, среди требований комфорт, чистота и безопасность
Источник материала: ОНТ
Скоро в школу. В стране проверяют учебные заведения. Требования: комфорт, чистота и безопасность. Миллион человек – столько школьников сядут в этом году за парты, поэтому сейчас по всей стране идет «приемка» готовности школ к новому учебному сезону.
В классах, ФОКах, столовых работа начинается чуть ли не с середины лета – сейчас уже время комиссии, оценить уровень сделанного. За подготовкой следят и МЧС, и представители администраций районов, и эпидемиологи. У каждого – свое направление. И если ни у кого возражений нет, школа получает паспорт готовности. В этом году в стране всего открываются сразу семь новых учреждении среднего образования. Две школы – в Минске.
Кроме того, во всех новых школах обязательны системы видеонаблюдения. Камеры на центральном входе и в коридорах. С 1 сентября департамент охраны МВД возьмет школы и гимназии под свою опеку.
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Скоро в школу. В стране проверяют учебные заведения. Требования: комфорт, чистота и безопасность. Миллион человек – столько школьников сядут в этом году за парты,...
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