ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В стране проверяют учебные заведения, среди требований комфорт, чистота и безопасность

14.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В стране проверяют учебные заведения, среди требований комфорт, чистота и безопасность

Скоро в школу. В стране проверяют учебные заведения. Требования: комфорт, чистота и безопасность. Миллион человек – столько школьников сядут в этом году за парты, поэтому сейчас по всей стране идет «приемка» готовности школ к новому учебному сезону.


В классах, ФОКах, столовых работа начинается чуть ли не с середины лета – сейчас уже время комиссии, оценить уровень сделанного. За подготовкой следят и МЧС, и представители администраций районов, и эпидемиологи. У каждого – свое направление. И если ни у кого возражений нет, школа получает паспорт готовности. В этом году в стране всего открываются сразу семь новых учреждении среднего образования. Две школы – в Минске.

Ольга Мельченко, официальный представитель управления МЧС Минска: «Нет мелочей. Это проверка и противопожарного водоснабжения, их испытания, и режимные мероприятия, которые должны быть обеспечены при наличии детей в подобных учреждениях. Работники МЧС объясняют работникам образования, как   необходимо поступать в той или иной ситуации».

Кроме того, во всех новых школах обязательны системы видеонаблюдения. Камеры на центральном входе и в коридорах. С 1 сентября департамент охраны МВД возьмет школы и гимназии под свою опеку.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скоро в школу. В стране проверяют учебные заведения. Требования: комфорт, чистота и безопасность. Миллион человек – столько школьников сядут в этом году за парты,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзыдэнт Польшчы падпісаў закон аб рэстытуцыі маёмасьці, канфіскаванай пасьля вайны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by