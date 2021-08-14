Свыше 5 млн тонн зерна: как идет уборка урожая в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Больше 5 миллионов тонн зерна – итог намолота по областям к этому моменту.





В лидерах по уборке Минская область, за ней Брестский регион. Подтягиваются Гродненская и Могилевская области. Есть регионы, где обработаны больше 90% полей. Погода сейчас идеальная для работы. Поэтому можно сказать, что уборочная вышла на финишную прямую.

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