Беларусь будет готова к перевалке калийных удобрений через альтернативные порты уже в декабре

Источник материала: ОНТ

В ответ на санкции Беларусь переориентируется на другие рынки и даст возможность заработать другим перевозчикам. Вокруг нашей страны и основного ресурса – калийных удобрений – продолжаются политические споры соседей. Литва заявляет о желании сотрудничество прекратить. В то же время другие игроки рынка – норвежские компании – заявляют, что это крайне убыточно для бизнеса.





При этом Беларусь будет готова к перевалке удобрений через альтернативные точки уже в декабре. О приостановке транзита белорусских удобрений литовская сторона нашу страну даже не проинформировала. Об этом стало известно из сообщений прессы, однако новостью для властей Беларуси это не стало. Учитывая агрессивную риторику Литвы, к такому сценарию были готовы. Совместно с российскими партнерами сейчас обсуждаются все нюансы сотрудничества. Наиболее вероятные порты, через которые будет идти транзит белорусских удобрений, находятся в Мурманске и Ленинградской области. Проблем с переориентированием у Беларуси не возникнет, а вот для Литвы это чревато колоссальными экономическими потерями.

Компенсировать увеличение дальности перевозки смогут через специальные тарифы по железнодорожным перевозкам.

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