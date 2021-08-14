ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Желтый уровень опасности объявлен 15 августа в Беларуси

14.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Желтый уровень опасности объявлен 15 августа в Беларуси

Жаркую погоду обещают синоптики на воскресенье, 15 августа. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромете.

В воскресенье 15 августа на большей части Гомельской и Могилевской областей температура воздуха может достигать +30°C – +31°C.

Последний день недели будет облачным с прояснениями. В некоторых местах могут пройти небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах может появиться слабый туман. Днем местами ожидается порывистый ветер.

Ночью столбик термометров опустится до +10°C – +16°C. Температура воздуха днем – от +22°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку республики.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жаркую погоду обещают синоптики на воскресенье, 15 августа. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромете. В воскресенье 15 августа на большей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзыдэнт Польшчы падпісаў закон аб рэстытуцыі маёмасьці, канфіскаванай пасьля вайны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by