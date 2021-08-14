Желтый уровень опасности объявлен 15 августа в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Жаркую погоду обещают синоптики на воскресенье, 15 августа. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромете.

В воскресенье 15 августа на большей части Гомельской и Могилевской областей температура воздуха может достигать +30°C – +31°C.

Последний день недели будет облачным с прояснениями. В некоторых местах могут пройти небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах может появиться слабый туман. Днем местами ожидается порывистый ветер.



Ночью столбик термометров опустится до +10°C – +16°C. Температура воздуха днем – от +22°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку республики.

Фото: pixabay

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