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Желтый уровень опасности объявлен 15 августа в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Жаркую погоду обещают синоптики на воскресенье, 15 августа. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом
В воскресенье 15 августа на большей части Гомельской и Могилевской областей температура воздуха может достигать +30°C – +31°C.
Последний день недели будет облачным с прояснениями. В некоторых местах могут пройти небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах может появиться слабый туман. Днем местами ожидается порывистый ветер.
Фото: pixabay
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Жаркую погоду обещают синоптики на воскресенье, 15 августа. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромете. В воскресенье 15 августа на большей...
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