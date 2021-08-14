Без химии, привитые на дикой тыкве: особенности белорусских арбузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сладкий, полезный и сочный. В Беларуси растут арбузы 11 сортов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Владимир Крапивка – человек земли. Он и посеять, и прополоть может. И, конечно, знает все о тонкостях урожая. В фермерском деле уже 17 лет, 12 из которых занимается еще и арбузами. На плантации уже 11 сортов.

«Этот ряд привитый, а этот не привитый. Разница в размере и количестве арбузов. У привитых урожайность минимум в 2,5 раза больше. Для этого надо взять дикую тыкву, посадить на два-три дня раньше, чем арбуз. Посадить арбуз, потом срезать тыкву, срезать арбуз и засадить его в тыкву. Поместить в маленькую тепличку, пока не приживется. И всё», – объяснил технологию глава фермерского хозяйства Владимир Крапивка.

У привитого на дикой тыкве арбуза мощнее и длиннее корневая система. Значит, растение – выносливее и сможет достать больше влаги и питательных веществ из земли. Белорусскому арбузу солнца и тепла достается меньше, чем южным плодам. Потому сахара в ягоде не так много, оттого она полезнее и сочнее. Если влаги и тепла арбузу достаточно, плод может весить до 15 килограммов.

Чтобы вырастить великана на грядке, почву нужно подготовить. Минимум пять лет на ней не должны расти тыквенные, огурцы или кабачки. Вредная микрофлора сохраняется. Ягода не любит насыщенных пестицидами почв.