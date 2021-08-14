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Без химии, привитые на дикой тыкве: особенности белорусских арбузов
14.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сладкий, полезный и сочный. В Беларуси растут арбузы 11 сортов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Владимир Крапивка – человек земли. Он и посеять, и прополоть может. И, конечно, знает все о тонкостях урожая. В фермерском деле уже 17 лет, 12 из которых занимается еще и арбузами. На плантации уже 11 сортов.
У привитого на дикой тыкве арбуза мощнее и длиннее корневая система. Значит, растение – выносливее и сможет достать больше влаги и питательных веществ из земли. Белорусскому арбузу солнца и тепла достается меньше, чем южным плодам. Потому сахара в ягоде не так много, оттого она полезнее и сочнее. Если влаги и тепла арбузу достаточно, плод может весить до 15 килограммов.
Чтобы вырастить великана на грядке, почву нужно подготовить. Минимум пять лет на ней не должны расти тыквенные, огурцы или кабачки. Вредная микрофлора сохраняется. Ягода не любит насыщенных пестицидами почв.
«Вредителей, как таковых, у арбузов нет, кроме болезней, грибковых заболеваний. Самое лучшее – берете черный спанбонд, делаете дырочки и на расстоянии в три метра сажаете рассаду. Тогда не будет сорняков, излишней влаги и болезней», – советует глава фермерского хозяйства Владимир Крапивка.
Арбузы в Беларуси выращивали еще 100 лет назад.
«Мы белорусский арбуз выделили в процессе 30-летнего отбора и назвали «белорусский 47». Мы его отдадим на испытания, на регистрацию. Масса плода 5-7 килограмм», – рассказывает заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства Мечислав Степуро.
Арбуз с собственных полей будет храниться месяц-полтора. Импортные аналоги для долгой транспортировки обрабатывают фунгицидами. Такой плод хоть и продержится дольше, но вкус и польза будут оставлять желать лучшего. Урожай арбузов белорусский фермер будет собирать до конца сентября. С одного гектара до 100 тонн ягоды.
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Если влаги и тепла достаточно, то плод может весить до 15 килограммов.
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