«Нашел себе работу на следующее лето». Журналист купил усадьбу XIX века под Миорами

Источник материала: Салiдарнасць

Усадьба Рудницких 1820 года трижды выставлялась на аукцион.





Фото Анна Тимошенко, orda.of.by

Редактор Naviny.by Павел Добровольский с друзьями купил на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года. «Нашел себе работу на следующее лето», — написал журналист.

На реконструкцию усадьбы отводится четыре года. Новые владельцы планируют начало активных работ с весны 2022-го.





Так усадьбы выглядела в конце 1930-х, фото из архива Института Искусства Польской Академии Наук

Усадьба принадлежала дворянскому роду Рудницких, которым в конце XVIII века перешла во владение вся деревня Осада Дедино.

Строительство усадьбы начали в 1810 году, и затянулось оно на 10 лет. Дом переходил по наследству из поколения в поколение. А после Второй мировой войны здесь размещалось правление колхоза «Ленинский путь», сообщает tio.by .