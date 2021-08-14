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«Нашел себе работу на следующее лето». Журналист купил усадьбу XIX века под Миорами

14.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Усадьба Рудницких 1820 года трижды выставлялась на аукцион.

«Нашел себе работу на следующее лето». Журналист купил усадьбу XIX века под Миорами

Фото Анна Тимошенко, orda.of.by

Редактор Naviny.by Павел Добровольский с друзьями купил на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года. «Нашел себе работу на следующее лето», — написал журналист.

На реконструкцию усадьбы отводится четыре года. Новые владельцы планируют начало активных работ с весны 2022-го.

«Нашел себе работу на следующее лето». Журналист купил усадьбу XIX века под Миорами

Так усадьбы выглядела в конце 1930-х, фото из архива Института Искусства Польской Академии Наук

Усадьба принадлежала дворянскому роду Рудницких, которым в конце XVIII века перешла во владение вся деревня Осада Дедино.

Строительство усадьбы начали в 1810 году, и затянулось оно на 10 лет. Дом переходил по наследству из поколения в поколение. А после Второй мировой войны здесь размещалось правление колхоза «Ленинский путь», сообщает tio.by.

 
 
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Усадьба Рудницких 1820 года трижды выставлялась на аукцион.
 
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