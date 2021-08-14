Переговоры. Власти и оппозиция Венесуэлы обсудят новые выборы и отмену санкций

Источник материала: Салiдарнасць

Стороны продолжат переговоры до 16 августа, сообщает Немецкая волна .





На переговорах между властями и оппозицией в Мексике

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы начали переговоры в Мехико для поиска выхода из затянувшегося политического и экономического кризиса в стране.

«Смелое решение»

Дипломат Даг Нюландер, который возглавляет выступающую в качестве посредника делегацию Норвегии, в свою очередь, также позитивно оценил решение сторон дать старт консультациям: «Они (власти и оппозиция – Ред.) приняли смелое решение начать всеобъемлющий переговорный процесс».

Norway welcomes agreement by the Government & the Unitary Platform of #Venezuela to start negotiations.

This is an important opportunity. I wish them success with the negotiations for positive, inclusive solutions for all Venezuelans.

- FM #EriksenSoreide https://t.co/mRGP7cNi4T pic.twitter.com/vopvp0iaaN — Norway MFA (@NorwayMFA) August 14, 2021

Переговоры продлятся до 16 августа

В 2016 году Нюландер сыграл ключевую роль в переговорах между колумбийским правительством и леворадикальной повстанческой организацией «Революционные вооруженные силы Колумбии», завершившихся подписанием мирного соглашения.

Государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Television передавал, что нынешний раунд диалога в Мехико продлится до 16 августа. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам.

По данным агентства AFP, основная повестка посвящена санкциям и возможным выборам в стране. Оппозиция настаивает на проведении голосования и освобождения политических заключенных.

Власти в свою очередь пытаются добиться ослабления международных ограничительных мер.

Более 50 стран признают временным президентом Гуайдо

Предыдущие раунды переговоров в Доминиканской Республике в 2018 году и на Барбадосе годом позже не смогли разрешить спор между сторонниками главы Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуйадо.

Германия, США и еще более 50 стран признают временным президентом Венесуэлы Гуайдо, который провозгласил себя в этой роли еще в январе 2019 года.

Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.