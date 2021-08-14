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Главный тренер ХК «Юность» о матче с «Гомелем»: хорошая, интересная игра. Два достойных соперника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Определены финалисты Кубка Салея. Первой в решающую битву прошла столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане в матче 1/2 были сильнее «Гомеля». В стартовом периоде зрители увидели только один гол. На 9-й минуте отличился Демагин. Во втором отрезке и вовсе заброшенных шайб не было.
А вот заключительная 20-минутка порадовала результативностью. Вначале Пальчик увеличил преимущество дружины Есаулова. Затем Ревенко подарил надежду «Гомелю» на спасение. Но последнее слово осталось за «Юностью». На 56-й минуте точку поставил Гайнетдинов. Финальный счет – 3:1.
Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность»:
Сергей Демагин, игрок ХК «Юность»:
Во втором матче дня минское «Динамо» разгромило солигорский «Шахтер» – 7:1.
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Новости Беларуси. Определены финалисты Кубка Салея. Первой в решающую битву прошла столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане в матче 1/2 были...
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