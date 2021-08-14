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Как в старину пекли хлеб и танцевали? Вот чем запомнится фестиваль в Несвижском замке

14.08.2021 21:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Несвиже проходит фестиваль исторических реконструкций. Локацию выбрали как нельзя более подходящую – Английский парк замка Радзивиллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в старину пекли хлеб и танцевали? Вот чем запомнится фестиваль в Несвижском замке

Праздник организовали впервые. Впрочем, на него собралось множество гостей и реконструкторов со всей Беларуси. Организаторы представили как тематические ремесленные площадки, так и музыкальные номера. Там можно увидеть, как в старину пекли хлеб, или узнать тонкости дела у кузнечного мастера. И, конечно, не обошлось без средневекового сражения. Прошли реконструкции боев XVII и XVIII веков. Также гости и участники смогли поучаствовать в мастер-классе по средневековым танцам.

Как в старину пекли хлеб и танцевали? Вот чем запомнится фестиваль в Несвижском замке

Ирина Жудрик, заведующая Жоровским домом народных традиций:
У нас сёння хлеб з новага ўраджаю, з новага сорту пшаніцы, молаты на жорнах, без дражджэй, проста на заквасцы. Хлеб наш разлятаецца на ўра.

Как в старину пекли хлеб и танцевали? Вот чем запомнится фестиваль в Несвижском замке

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Фестиваль в какой-то степени романтичный, познавательный. Множество всего, что мы сегодня представляли на фестивале, позволяет всей семье, всем возрастам найти себе место по душе, отдохнуть в год единения, когда на одном месте, в историческом сердце нашей республики, в Несвиже, мы собрали разные эпохи, разные направления, можно сказать, театрализацию разных сословий. Наверное, это и есть единство, единство ради блага, мира, в конце концов, удовольствия.

Как в старину пекли хлеб и танцевали? Вот чем запомнится фестиваль в Несвижском замке

Кульминацией фестиваля стал «Бал у Радзивиллов». Его участники выступили в роли представителей наиболее знатных родов каждого региона и сопровождающей его знати.

Закончится праздник по лучшим средневековым традициям в полночь.

 
 
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Новости Беларуси. В Несвиже проходит фестиваль исторических реконструкций. Локацию выбрали как нельзя более подходящую – Английский парк замка Радзивиллов,...
 
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