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Как в старину пекли хлеб и танцевали? Вот чем запомнится фестиваль в Несвижском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Несвиже проходит фестиваль исторических реконструкций. Локацию выбрали как нельзя более подходящую – Английский парк замка Радзивиллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник организовали впервые. Впрочем, на него собралось множество гостей и реконструкторов со всей Беларуси. Организаторы представили как тематические ремесленные площадки, так и музыкальные номера. Там можно увидеть, как в старину пекли хлеб, или узнать тонкости дела у кузнечного мастера. И, конечно, не обошлось без средневекового сражения. Прошли реконструкции боев XVII и XVIII веков. Также гости и участники смогли поучаствовать в мастер-классе по средневековым танцам.
Ирина Жудрик, заведующая Жоровским домом народных традиций:
Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Кульминацией фестиваля стал «Бал у Радзивиллов». Его участники выступили в роли представителей наиболее знатных родов каждого региона и сопровождающей его знати.
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Новости Беларуси. В Несвиже проходит фестиваль исторических реконструкций. Локацию выбрали как нельзя более подходящую – Английский парк замка Радзивиллов,...
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