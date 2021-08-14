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Василий Сысоев: «Мы всерьёз нацелены преодолеть шеститысячный рубеж надоя молока по итогам года»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули 14 августа подворья у мемориала «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
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Новости Беларуси. Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули 14 августа подворья у мемориала...
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