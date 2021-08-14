ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Василий Сысоев: «Мы всерьёз нацелены преодолеть шеститысячный рубеж надоя молока по итогам года»

14.08.2021 21:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули 14 августа подворья у мемориала «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области

Василий Сысоев: «Мы всерьёз нацелены преодолеть шеститысячный рубеж надоя молока по итогам года»

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
Если уже говорить об отрасли животноводства, то мы всерьез нацелены преодолеть шеститысячный рубеж надоя молока по итогам года. Сегодня мы активно ведем строительство новых животноводческих ферм. Программа эта работает. И уже фермы сдаются практически. При этом оказывается помощь и в строительстве, и в приобретении доильного оборудования. И эта программа будет идти и дальше. Она не будет сворачиваться, она у нас идет на плановой основе. Все это сказывается на том, что сегодня мы получаем молока в реализацию больше уровня прошлого года и, естественно, получаем большую выручку и прибыль от производства этой продукции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули 14 августа подворья у мемориала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by