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В Беларуси играют в футбол на болотах и косят траву на скорость, чтобы спасти вертлявую камышовку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат по ручному сенокошению, футбол на болоте и прогулка экотропами в поисках трели вертлявой камышовки – самой редкой птицы Европы. Агроэкофестиваль «Споровские сенокосы» в 14-й раз собрал гостей со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый смог присоединиться к благородной миссии спасения низинных болот.
Четыре сына и четыре дочки. Многодетного отца Александра Иванова из Телехан на «Споровские сенокосы» провожали всей семьей. Тест-драйв чемпионской косы провел накануне 12-летний сын.
Александр Иванов, участник фестиваля:
Посоревноваться в лучшем владении косой вызвалась 21 команда. Учитывается не только скорость, но и качество покоса. Впервые к состязаниям присоединились представительницы прекрасного пола. Никаких послаблений, шутят – все по-взрослому. Сегодня им не было равных. Единственные конкурентки – команда из Витебска – не приехали в последний момент.
Нина Микитич, жительница агрогородка Стригень:
Ольга Бык, жительница агрогородка Стригень:
Чемпионат по сенокошению проводится не для забавы, а с благородной миссией – спасти место обитания особо охраняемого вида птицы – вертлявой камышовки. Если болото зарастает, она перестает гнездиться.
Вадим Протасевич, директор заказника «Споровский»:
Заказник «Споровский» сегодня – это дом для почти 500 поющих особей вертлявой камышовки и десятков других редких видов. Уже в конце июля крохотная птичка мигрировала на юг. Самое время подготовить место обитания для нового сезона.
В этот день в искусстве кошения – а ведь мастерство со временем отходит – смогли попрактиковаться не только участники, но и гости фестиваля. Удержаться было невозможно.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Еще одним зрелищным эпизодом дня стали спортивные баталии в особых условиях.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На время фестиваля территория возле обновленной экотропы превратилась в фестивальный городок. Голодным, сердитым или расстроенным здесь остаться не суждено.
Мы из рыбы нашей сушеной делаем и караваи, и букеты. Озеро – кормилица. А рыба – это хлеб в прямом и переносном смыслах. Поэтому даже гостей у нас встречают и добрых людей привечают не хлебным караваем, а рыбным.
Атмосфера шикарная, замечательная. Все здорово, хорошо, и побольше таких праздников, чтобы душа радовалась.
Очень колоритно, весело, задорно. Нам нравится.
«Споровские сенокосы» уже успели стать туристическим брендом Беларуси и обрести много друзей со всего мира. Каждый, кто посетил это место однажды, а таких оказалось больше тысячи в этот день, обязательно захочет повторить.
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Новости Беларуси. Чемпионат по ручному сенокошению, футбол на болоте и прогулка экотропами в поисках трели вертлявой камышовки – самой редкой птицы Европы....
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