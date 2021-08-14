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Стали известны новые подробности крушения российского самолёта в Турции

14.08.2021 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Жертвами крушения самолета в Турции стали восемь человек, в том числе пять россиян, входивших в состав экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катастрофа произошла в тот момент, когда летчики принимали участие в тушении пожара в юго-восточной части страны.

 
 
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Новости Турции. Жертвами крушения самолета в Турции стали восемь человек, в том числе пять россиян, входивших в состав экипажа, сообщили в программе Новости «24...
 
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