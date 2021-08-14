Стали известны новые подробности крушения российского самолёта в Турции

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Жертвами крушения самолета в Турции стали восемь человек, в том числе пять россиян, входивших в состав экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катастрофа произошла в тот момент, когда летчики принимали участие в тушении пожара в юго-восточной части страны.