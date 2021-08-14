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Самое прочное в мире стекло разработали в Китае

14.08.2021 22:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские физики объявили о разработке самого прочного в мире материала в стеклообразном состоянии, который может оставлять царапины на алмазе. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на университет Яньшань, расположенный в провинции Хэбэй.

Новинку пока назвали AM-III. Она была создана исследователями университета совместно с китайскими и иностранными коллегами из фуллерена С60 в условиях высоких температур и давления.

Плотность нового материала сравнима с алмазом. Изобретенное стекло представляет собой прозрачный полупроводник, который по размеру запрещенной зоны равняется широко используемому аморфному гидрированному кремнию a-Si:H. Таким образом, новинка может быть широко применима в сфере разработки фотоэлектрической продукции.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Китайские физики объявили о разработке самого прочного в мире материала в стеклообразном состоянии, который может оставлять царапины на алмазе.
 
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