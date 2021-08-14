Минское «Динамо» разгромило солигорский «Шахтер» в полуфинале Кубка Салея

Источник материала: ОНТ

Определились финалисты хоккейного Кубка Руслана Салея. Сегодня прошли полуфинальные матчи турнира.

Минское «Динамо» разгромило солигорский «Шахтёр». Счёт – 7:1. Дублем в составе минчан отличился нападающий Артём Демков. Единственную шайбу у горняков забросил новичок команды, экс-капитан «зубров» Сергей Костицын. Таким образом, завтра за Кубок Салея «Динамо» поспорит с минской «Юностью», а в матче за третье место сыграют «Шахтёр» и «Гомель». Поединки пройдут на «Чижовка-Арене».

Подписывайтесь на нас в Telegram