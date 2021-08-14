Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни не менее 29 человек

Источник материала: ОНТ

Сильное землетрясение случилось на юге Гаити утром в субботу 14 августа, жертвами стали не менее 29 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Управление гражданской защиты республики.

Ведутся поиски погибших и пострадавших. По данным властей, в числе жертв – бывший сенатор республики Габриэль Фортюне. Сообщается, что наиболее пострадавшие от происшествия департаменты – Гранд-Анс, Нипп и Юг, там разрушена в числе прочих зданий медицинская инфраструктура и культурные места.

Приборы показали, что землетрясение в районе Гаити было магнитудой 7,2, а эпицентр находился на глубине 10 километров, в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.

Позже в тот же день доминиканская газета «Листин диарио» сообщила о втором землетрясении в Гаити, на сей раз его магнитуда составила 5,2.

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