Фестиваль-ярмарка керамики открылся у стен Кревского замка: свои работы представляют гончары со всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Фестиваль-ярмарка «Керамика Крево». У стен легендарного замка на один день вырос «Город мастеров». Свои «чудеса на круге» представили гончары из разных уголков страны. Сотни гостей увезли с собой авторские изделия.

Земной шар совершает 365 оборотов за год. Этот круг может столько же за минуту. Хотя станок не исторический – электрический, рождается «тело» в руках так, как прадеды учили. Горшок вертелишского типа. Село возле Гродно славно не только сверхурожаями.

Олег Школа, гончар: «Занимаемся возрождением именно традиционной белорусской керамики. Используем принцип молочения, обвар делаем. Многими глинами работаю: французскими, испанскими, ничем не уступает. Учитывая, что она ещё без вакуум-пресса, без обработки. Просто, её достали, перемяли. Идеальная!».

Комплимент продукту кревской земли. Схожая по составу и виду глина есть только в Греции. Лайфхак для неместных – это ещё и лечебный материал, очищает организм. Сегодня «в одном круге» 18 мастеров. Фестиваль-ярмарку из-за пандемии ждали два года.

Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: «Прадстаўляем ім пляцоўку для продажу сваіх выбабаў. Рамеснікі маюць льготы ад дзяржавы. Галоўны герой сённяшняга свята – звычайны жбан, у якім захоўвалі малако, альбо квас. Менавіта гэты збан у нас на эмблеме. Самы распаўсюджаны выраб тут, у Крэва».

Известным местечко сделала сразу дымчатая посуда, затем – глазированная. «Вушанка», «спарыш», «кукуць» – что это, ещё в XX веке знал каждый белорус. От прошлого к будущему. Этно-фест может возродить промысел. Покупатель - есть.

Не боги горшки обжигают. Глину по-прежнему добывают недалеко от кревских руин. Отсюда её брали и для строительства других цитаделей Принеманья. Сейчас у Восточной стены замка проходят масштабные археологические раскопки. Обнаружены фрагменты керамики с XIV века.

Сегодня на дединце поставили свои шатры рыцари. Обещают, появится гончарная мастерская, как во времена, когда здесь жили великие князья. Сотни туристов наблюдали за рождением из бесформенных кусков глины всегда нужного.

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