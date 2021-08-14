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Волна накрыла побережье в Китае и унесла в море группу людей: погибли 10 человек

14.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волна накрыла побережье в Китае и унесла в море группу людей: погибли 10 человек

Восточное побережье Китая накрыла мощная волна, которая унесла в море группу людей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство «Синьхуа».

В результате трагедии погибли десять человек, один считается пропавшим без вести. Его продолжают искать спасательные службы.

Сообщается, что незадолго до трагедии люди отдыхали на пляже. Всего большая волна смыла в море 17 человек, шестеро смогли выплыть и спастись.

Фото: pixabay

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Восточное побережье Китая накрыла мощная волна, которая унесла в море группу людей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство «Синьхуа». В результате трагедии...
 
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