В Бресте – нашествие бабочек-вредителей огневок. Чем это грозит и кто с ними будет бороться?

Источник материала: ОНТ

Брест столкнуться с новой экологической проблемой – нашествие бабочек-вредителей. Их гусеницы сильно подпортили городской ландшафт, уничтожив самых красивые зеленые насаждения. С такой проблемой озеленители сталкиваются впервые и теперь вместе с учеными намерены искать пути решение проблемы.





Изгородь из самшита на брестской Набережной уже не радует глаз. От зеленой кроны пышного кустарника остались стебли и сухая листва. Это результат нашествия огневки.

Виктория Новик, начальник сектора ландшафтной архитектуры предприятия «Коммунальник»: «К сожалению, как бы ни было больно это осознавать, мы начинаем убирать часть самшита, насаждения пришли в негодность. Это не эстетично, способствует дальнейшему распространению вредителя. Скорее всего, на ближайшие годы придется не учитывать самшит в озеленении города, пока не будут найдены альтернативные и эффективные методы борьбы».

Прожорливые мотыльки за год могут съесть реликтовую рощу, как это случилось на Кавказе. Впервые в Беларуси вредителя заметили в прошлом году, массовому распространению способствовал жаркий климат. В благоприятных условиях огневка быстро размножается, беспощадно пожирая всю листву. Чтобы вырастить взрослое растение, понадобятся десятилетия. Одна только химическая обработка не поможет, здесь нужен комплексный подход. В идеале для самшита характерна густая крона, которая держится круглый год. Судя по красивому виду, растение тщательно оберегали от огневки, но это скорее частный вариант, когда есть возможность ежедневного ухода и полива. Ученые выступают против кардинальных мер, пока повода полностью отказаться от самшита нет. Кроме химических препаратов, есть природные спасатели.

Изучением проблем Полесья Виктор Демянчик занимается более сорока лет. Появление новых обитателей давно не удивляет. Белорусские экологи ежегодно фиксируют по несколько «переселенцев», все с юга – не всегда вредители, есть и санитары зеленой среды.

Виктор Демянчик, заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси: «Своевременно и к месту у нас оказались большие колонии мигрантов летучих мышей. Они задерживаются в тех местах, где имеются ночные насекомые, кроме комаров и мошек, хватают этих бабочек, отрывают им крылышки и съедают мякоть. Так что еще один природный механизм включился. Есть надежда, что самшит будет спасен? Конечно».

Вечнозеленый кустарник особенно ценится зимой, внося зеленые краски в городскую архитектуру. Массовая вспышка огневки пройдет, как только нормализуется погода. На месте усохших растений хотят высадить вечнозеленые аналоги: тисы, бересклеты, барбарисы – так Брест сохранит статус одного из самых зеленых и цветущих городов страны.

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