|
В Бресте – нашествие бабочек-вредителей огневок. Чем это грозит и кто с ними будет бороться?
Источник материала: ОНТ
Брест столкнуться с новой экологической проблемой – нашествие бабочек-вредителей. Их гусеницы сильно подпортили городской ландшафт, уничтожив самых красивые зеленые насаждения. С такой проблемой озеленители сталкиваются впервые и теперь вместе с учеными намерены искать пути решение проблемы.
Изгородь из самшита на брестской Набережной уже не радует глаз. От зеленой кроны пышного кустарника остались стебли и сухая листва. Это результат нашествия огневки.
Прожорливые мотыльки за год могут съесть реликтовую рощу, как это случилось на Кавказе. Впервые в Беларуси вредителя заметили в прошлом году, массовому распространению способствовал жаркий климат. В благоприятных условиях огневка быстро размножается, беспощадно пожирая всю листву. Чтобы вырастить взрослое растение, понадобятся десятилетия. Одна только химическая обработка не поможет, здесь нужен комплексный подход. В идеале для самшита характерна густая крона, которая держится круглый год. Судя по красивому виду, растение тщательно оберегали от огневки, но это скорее частный вариант, когда есть возможность ежедневного ухода и полива. Ученые выступают против кардинальных мер, пока повода полностью отказаться от самшита нет. Кроме химических препаратов, есть природные спасатели.
Изучением проблем Полесья Виктор Демянчик занимается более сорока лет. Появление новых обитателей давно не удивляет. Белорусские экологи ежегодно фиксируют по несколько «переселенцев», все с юга – не всегда вредители, есть и санитары зеленой среды.
Вечнозеленый кустарник особенно ценится зимой, внося зеленые краски в городскую архитектуру. Массовая вспышка огневки пройдет, как только нормализуется погода. На месте усохших растений хотят высадить вечнозеленые аналоги: тисы, бересклеты, барбарисы – так Брест сохранит статус одного из самых зеленых и цветущих городов страны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брест столкнуться с новой экологической проблемой – нашествие бабочек-вредителей. Их гусеницы сильно подпортили городской ландшафт, уничтожив самых красивые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)