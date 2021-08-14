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База отдыха «Милоград»: место, куда захочется вернуться
Источник материала: ОНТ
На высоком берегу, где Березина сливается с Днепром, а старые дубы хранят вековые тайны, раскинулась уникальная база отдыха «Милоград». Комфортабельные номера с прекрасными видами на территорию, домашняя кухня и доброжелательность персонала – это далеко не всё, чем могут порадовать гостей.
Это ещё и место притяжения для любителей коллективного спорта и здорового образа жизни, благодаря чему многие из отдыхающих из года в год неизменно выбирают «Милоград» и возвращаются сюда снова.
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На высоком берегу, где Березина сливается с Днепром, а старые дубы хранят вековые тайны, раскинулась уникальная база отдыха «Милоград». Комфортабельные номера с...
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