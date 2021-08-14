Бревно упало с грузовика на две машины в Минской области

Источник материала: ОНТ

С прицепа грузовика, направлявшегося в Борисов, упало одно бревно, отчего пострадали два автомобиля. Об этом сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на представителей ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в пяти километрах от Борисова, рядом с деревней Брусы, 13 августа, в районе полудня. Грузовик ехал по трассе, направляясь в Борисов. В какой-то момент одно из бревен упало под колеса авто, которое ехало во встречном направлении. Изменившая траекторию движения машина врезалась в другую.

Сообщается, что обошлось без пострадавших. Машины, УАЗ и «Форд», в результате повреждены.

Фото: скриншот из видео очевидца

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