|
Бревно упало с грузовика на две машины в Минской области
Источник материала: ОНТ
С прицепа грузовика, направлявшегося в Борисов, упало одно бревно, отчего пострадали два автомобиля. Об этом
Инцидент произошел в пяти километрах от Борисова, рядом с деревней Брусы, 13 августа, в районе полудня. Грузовик ехал по трассе, направляясь в Борисов. В какой-то момент одно из бревен упало под колеса авто, которое ехало во встречном направлении. Изменившая траекторию движения машина врезалась в другую.
Сообщается, что обошлось без пострадавших. Машины, УАЗ и «Форд», в результате повреждены.
Фото: скриншот из видео очевидца
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С прицепа грузовика, направлявшегося в Борисов, упало одно бревно, отчего пострадали два автомобиля. Об этом сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на представителей ГАИ УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)