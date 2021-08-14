Уборочная-2021: в Гомельской области намолочено порядка 700 тыс. тонн зерновых

Источник материала: ОНТ

Почти 5,5 миллионов тысяч тонн зерна – вес урожая нынешнего года к этому моменту. В лидерах – Минская область, за ней Брестский регион. Подтягиваются Гродненская и Могилёвская области. Погода сейчас идеальная для работы. Поэтому жатва вышла на финишную прямую.

В свои 49 Александр только набирается опыта. Это его третья уборочная. Раньше работал сварщиком, но решил переучиться и сесть за руль комбайна. Теперь его фамилия регулярно в списке первых тысячников, а сам механизатор с лёгкостью убирает за день территорию размером с двадцать футбольных полей.

Это история о бережном отношении к хлебу. Здесь каждый знает, какой нелёгкий путь проходит каждое зёрнышко, сколько силы воли и терпения требуется, чтобы получить качественный урожай. Налитой колос и большая масса семян – результат хорошо проделанной работы.

Чтобы исключить потери, агрономы всегда рядом с комбайном – корректируют маршрут, следят за качеством уборки. Колос ещё хорошо держится, но в любой момент может осыпаться, поэтому нельзя терять ни минуты. Тем более погода позволяет этому хозяйству завершить жатву уже на этой неделе.

Руслан Сокол, директор сельхозпредприятия «Тереховка-Агро»: «Были проблемы, и немало проблем: и по восстановлению комбайнов, и по подготовке, но справились ребята наши, молодцы, я им благодарен, это всё зависело от них и зависит. Уже можно вздохнуть, уже будем знать, что будем накормлены, скот будет накормлен, госзаказы выполнены все по 100% на все культуры зерновые».

В эти дни на полях вся техника – комбайны, тракторы, грузовики. Часть районов уже на финишной прямой: местами убрано более 90% площадей. Намолот по области – около 700 тысяч тонн. Среди лидеров уборочной – Речицкий, Ветковский, Мозырский и Житковичский районы.

Виктор Байдов, директор сельхозпредприятия «Калининский»: «Весна была очень холодная, затяжная – это повлияло на развитие и своевременный посев зерновых, потом были постоянные дожди. Ну, и потом, перед самой уборкой, две недели была сильная засуха, которая повлияла на налив зерна. Это немножко повлияло на урожай зерновых».

Неслучайно агрометеорологи включали некоторые районы Гомельщины в так называемую зону засушливого климата, которая охватывает часть Полесья. Аграриев предупреждали, что придётся подстраиваться под погоду и либо совсем отказываться от уязвимых культур, либо проводить серьёзную оптимизацию посевов. И этот момент настал – из-за смены климата районы сегодня вынуждены учиться распоряжаться землёй с максимальной выгодой. Каждый по-своему.

Дмитрий Козел, председатель Добрушского райисполкома: «Посмотрели, что озимые дают гораздо больше, чем яровые. И, я считаю, что мы пойдём – сразу всё переломать не сможем, конечно – но в большинстве будем стараться зерновой клин озимого сева увеличивать. Потому что, видите, мы уже подобрались к Одессе по климатическим условиям. Единственное, что моря не хватает, а так всё аналогично – арбузы созревают у нас, цитрусовые, так что надо выходить из сложившейся ситуации».

А пока самое время отметить лучших в профессии. Тех, кто даже в непростых условиях шёл на рекорды и делал областной каравай тяжелее. Праздник свежеиспечённого хлеба – прямо на мехдворе. Сдобный каравай из муки нового урожая – для героев уборочной кампании.

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