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Дожди, порывистый ветер и перепады температуры. Погода на неделю с 16 по 22 августа. Подробный прогноз

14.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди, порывистый ветер и перепады температуры. Погода на неделю с 16 по 22 августа. Подробный прогноз

На календаре уже вторая декада августа. Летняя жара, которая отмечалась в июне и июле в большинстве регионов сменилась прохладой. Погожие солнечные деньки уступили место явным приметам приближающейся осени – дождям и грозам. Дни становятся короче, а ночи длиннее и прохладнее. Не обойдется без осадков и следующая неделя. Атмосферные вихри будут нести переменчивую погоду. Нас ждут дожди различной интенсивности, грозы, порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры воздуха.  


В начале следующей недели Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Пройдут кратковременные грозовые дожди различной интенсивности, будет тепло. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 80%. В ночные часы +11…+18°C. Днем в понедельник от +23°C по западу до +30°C по юго-востоку, во вторник воздух прогреется до +24…+28°C. 

В середине недели с юго-запада Европы сместится область высокого атмосферного давления. Облаков и дождей станет меньше. Будет преобладать переменная облачность. В дневные часы по северо-западной половине прошумят небольшие дожди, возможны грозы. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ночью прогнозируется +12…+17°C, в разгар дня +22…+28°C.

Во второй половине недели метеоусловия начнет определять активный южный циклон. Двигаясь вдоль наших западных границ, он принесет облачную с прояснениями погоду. Почти повсеместно пройдут дожди, наиболее интенсивные по западной половине. Большая вероятность гроз. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 80%. Ночью ожидается +13…+18°C. Днем в четверг +23…+ 27°C, в пятницу +23…+26°C.

В следующие выходные дни атмосферными процессами продолжит управлять активный южный циклон с центром над странами Балтии. Облачно с небольшими прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ночью +11…+17°C. В дневные часы в субботу от +18°C по северу до +28 °C по юго-востоку, в воскресенье +18…+21°C.

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На календаре уже вторая декада августа. Летняя жара, которая отмечалась в июне и июле в большинстве регионов сменилась прохладой. Погожие солнечные деньки...
 
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