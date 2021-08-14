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Лунный календарь на неделю с 16 по 22 августа

14.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 16 по 22 августа

Самые продолжительные и сильные геомагнитные возмущения в этом месяце начнутся 16 августа и продлятся до 20 числа.


Хотите, чтобы волосы и прическа всегда выглядели безупречно. Для похода в парикмахерскую выбирайте 18, 19 и 21 августа.

Начинать все заново лучше в понедельник, 16 августа. 17-го – можно легко справиться с самыми сложными ситуациями. 20-го – отличный день для творческих дел.

Несмотря на то, что сейчас самое время собирать урожай, на грядках можно еще высаживать определенные культуры. 16-го – сейте редис, редьку и зелень. 17-го – собирайте семена для будущего урожая. 18-го – можно выкапывать луковицы и клубни цветов. 20-го – займитесь делением и пересадкой многолетников, сажайте вьющиеся растения и вносите удобрения.

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Самые продолжительные и сильные геомагнитные возмущения в этом месяце начнутся 16 августа и продлятся до 20 числа. Хотите, чтобы волосы и прическа всегда выглядели...
 
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