Лунный календарь на неделю с 16 по 22 августа

Источник материала: ОНТ

Самые продолжительные и сильные геомагнитные возмущения в этом месяце начнутся 16 августа и продлятся до 20 числа.





Хотите, чтобы волосы и прическа всегда выглядели безупречно. Для похода в парикмахерскую выбирайте 18, 19 и 21 августа.

Начинать все заново лучше в понедельник, 16 августа. 17-го – можно легко справиться с самыми сложными ситуациями. 20-го – отличный день для творческих дел.

Несмотря на то, что сейчас самое время собирать урожай, на грядках можно еще высаживать определенные культуры. 16-го – сейте редис, редьку и зелень. 17-го – собирайте семена для будущего урожая. 18-го – можно выкапывать луковицы и клубни цветов. 20-го – займитесь делением и пересадкой многолетников, сажайте вьющиеся растения и вносите удобрения.

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