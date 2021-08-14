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Выезда из Беларуси в Евросоюз на границе ожидают свыше 770 фур

14.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выезда из Беларуси в Евросоюз на границе ожидают свыше 770 фур

На границе Беларуси и Евросоюза в субботу 14 августа скопилось свыше 770 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно данным на четыре часа дня, на границе Беларуси и Латвии возле пункта пропуска «Урбаны» стоят свыше 90 грузовых машин.

Перед въездом в Литву с белорусской стороны возле пункта пропуска «Видзы» ожидают свыше 80 грузовиков, перед «Каменным Логом» стоят свыше 180 большегрузов, перед «Котловкой» стоят 110 машин, возле «Привалки» – свыше 140, «Бенякони» – более 90.

 На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска «Козловичи» стоят более 40 грузовых машин, возле «Брузги» также скопилось свыше 40.

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На границе Беларуси и Евросоюза в субботу 14 августа скопилось свыше 770 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет. Согласно данным на четыре часа дня, на границе...
 
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