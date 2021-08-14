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Украинские националисты пришли к дому, где прописан президент Зеленский
Источник материала: ОНТ
Тревожные сообщения из Украины. Субботний Киев вновь охвачен беспорядками. Столкновения с полицией произошли фактически у офиса президента. И новая волна народного недовольства спровоцирована последними решениями Зеленского.
Откровенная драка началась с пустяка – после того, как лидер националистов отказался пройти полицейский досмотр. Кордон силовиков прорвали. В ход пошли кулаки, камни, покрышки, брусчатка, взрывпакеты, файеры – полиция ответила дубинками, дымовыми шашками и слезоточивым газом. И всё это в центре Киева! Разгорячённая толпа направилась к дому, где прописан президент Зеленский. Их встретили живым щитом сотрудники полиции. В результате беспорядков ранены семь полицейских, пострадавшие есть также среди радикалов и журналистов. Политологи связывают сегодняшние беспорядки с новым переделом власти.
Среди радикалов было довольно много молодых людей, которые на вид не дотягивают до совершеннолетних. Видимо, их использовали в провокационных целях. Также была замечена и незарегистрированная белорусская символика. Националисты афишировали, что сегодняшняя акция была лишь предупреждением. Протестную волну радикалы маскируют под требования «остановить репрессии и сдачу украинских интересов». Речь идет об уголовных делах против участников ультраправой партии «Нацкорпус» и о претензиях к политике Зеленского, которая может помочь получить особый статус Донецкой и Луганской областям, и провести там местные выборы. Однако ещё одной причиной могут быть президентские амбиции недавно отстранённого министра внутренних дел Украины Авакова.
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Тревожные сообщения из Украины. Субботний Киев вновь охвачен беспорядками. Столкновения с полицией произошли фактически у офиса президента. И новая волна...
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