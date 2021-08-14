Украинские националисты пришли к дому, где прописан президент Зеленский

Источник материала: ОНТ

Тревожные сообщения из Украины. Субботний Киев вновь охвачен беспорядками. Столкновения с полицией произошли фактически у офиса президента. И новая волна народного недовольства спровоцирована последними решениями Зеленского.

Откровенная драка началась с пустяка – после того, как лидер националистов отказался пройти полицейский досмотр. Кордон силовиков прорвали. В ход пошли кулаки, камни, покрышки, брусчатка, взрывпакеты, файеры – полиция ответила дубинками, дымовыми шашками и слезоточивым газом. И всё это в центре Киева! Разгорячённая толпа направилась к дому, где прописан президент Зеленский. Их встретили живым щитом сотрудники полиции. В результате беспорядков ранены семь полицейских, пострадавшие есть также среди радикалов и журналистов. Политологи связывают сегодняшние беспорядки с новым переделом власти.

Руслан Бортник, политолог (Украина): «Протестовал только Национальный корпус, и эту структуру, которую связывают с экс-министром внутренних дел господином Аваковым, практически не поддержали другие националистические организации. Масштабного митинга, масштабного протеста не удалось собрать, хотя сегодняшний протест стал таким тестом, проверкой для нового руководства главного управления полиции в Киеве и для нового министра».

Среди радикалов было довольно много молодых людей, которые на вид не дотягивают до совершеннолетних. Видимо, их использовали в провокационных целях. Также была замечена и незарегистрированная белорусская символика. Националисты афишировали, что сегодняшняя акция была лишь предупреждением. Протестную волну радикалы маскируют под требования «остановить репрессии и сдачу украинских интересов». Речь идет об уголовных делах против участников ультраправой партии «Нацкорпус» и о претензиях к политике Зеленского, которая может помочь получить особый статус Донецкой и Луганской областям, и провести там местные выборы. Однако ещё одной причиной могут быть президентские амбиции недавно отстранённого министра внутренних дел Украины Авакова.

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