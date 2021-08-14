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Черная полоса для Литвы: «шторм» в Вильнюсе, демократия а-ля анархия, атака хакеров. Илья Бегун в «ПолитStandUp»

14.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Черная полоса для Литвы: «шторм» в Вильнюсе, демократия а-ля анархия, атака хакеров. Илья Бегун в «ПолитStandUp»

За что боролись? Чёрная полоса для Литвы – закономерный результат непродуманной политики местного руководства. Почему «штормит» Вильнюс? Рассуждения на актуальную тему – сегодня в «ПолитStandUp». Аналитик Илья Бегун знает, как всё устроено «у них», и просто сопоставляет факты.

Подробности смотрите в видео.


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За что боролись? Чёрная полоса для Литвы – закономерный результат непродуманной политики местного руководства. Почему «штормит» Вильнюс? Рассуждения на...
 
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