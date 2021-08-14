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Милиционеры со стрельбой усмиряли пьяных братьев-дебоширов
Источник материала: ОНТ
Правоохранители, которые прибыли, чтобы усмирить дебоширов в Костюковичском районе, вынуждены были применить оружие. Об этом
Инцидент произошел утром в субботу, 14 августа, в аг. Муравилье. Милиционеры приехали по звонку, чтобы урегулировать конфликт между соседями.
После этого последовало требование правоохранителя прекратить преступные деяния. На это никак не отреагировали, тогда был сделан предупредительный выстрел в воздух, который также остался без внимания. Следующую пулю пришлось отправить в ногу одного из дебоширов (старшего брата). Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.
Оба дебошира были пьяны, уточнили в МВД. Также нападавшие не раз привлекались к административной ответственности, а младший брат уже был судим за кражу.
Действиям правонарушителей дадут правовую оценку.
Фото: скриншот из видео МВД
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Правоохранители, которые прибыли, чтобы усмирить дебоширов в Костюковичском районе, вынуждены были применить оружие. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД. Инцидент...
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