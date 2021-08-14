ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиционеры со стрельбой усмиряли пьяных братьев-дебоширов

14.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Правоохранители, которые прибыли, чтобы усмирить дебоширов в Костюковичском районе, вынуждены были применить оружие. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД.

Инцидент произошел утром в субботу, 14 августа, в аг. Муравилье. Милиционеры приехали по звонку, чтобы урегулировать конфликт между соседями.

После этого последовало требование правоохранителя прекратить преступные деяния. На это никак не отреагировали, тогда был сделан предупредительный выстрел в воздух, который также остался без внимания. Следующую пулю пришлось отправить в ногу одного из дебоширов (старшего брата). Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.

Оба дебошира были пьяны, уточнили в МВД. Также нападавшие не раз привлекались к административной ответственности, а младший брат уже был судим за кражу.

Действиям правонарушителей дадут правовую оценку.

Фото: скриншот из видео МВД

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители, которые прибыли, чтобы усмирить дебоширов в Костюковичском районе, вынуждены были применить оружие. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД. Инцидент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самое прочное в мире стекло разработали в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by