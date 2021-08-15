СМИ: «Талибан» контролирует около 90% земель Афганистана

Источник материала: ОНТ

Талибы по состоянию на субботу 14 августа контролируют около 90% территории Афганистана. Об этом оповестила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB , чей корреспондент находится в Кабуле, пишет ТАСС.

В эфире телеканала сообщили, что правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.

Движение «Талибан» развернуло наступление на государственные силы Афганистана после объявления США о начале вывода войск из страны. Под контролем талибов – значительная часть земель Афганистана, включая территорию на границе с Китаем, Ираном, Пакистаном, Туркменией и Таджикистаном.

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