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СМИ: «Талибан» контролирует около 90% земель Афганистана
Источник материала: ОНТ
Талибы по состоянию на субботу 14 августа контролируют около 90% территории Афганистана. Об этом оповестила иранская телерадиовещательная корпорация
В эфире телеканала сообщили, что правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.
Движение «Талибан» развернуло наступление на государственные силы Афганистана после объявления США о начале вывода войск из страны. Под контролем талибов – значительная часть земель Афганистана, включая территорию на границе с Китаем, Ираном, Пакистаном, Туркменией и Таджикистаном.
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Талибы по состоянию на субботу 14 августа контролируют около 90% территории Афганистана. Об этом оповестила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB, чей...
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