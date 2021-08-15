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Год тирании. Лукашенко как окончательный изгой
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В канун годовщины Минск получил очередную порцию секторальных санкций. Вслед за ЕС торговые ограничения ввели Канада, Великобритания и США. К годовщине начала протестов Лукашенко устроил большую пресс-конференцию. Действительно большую — восемь часов. Все это время он убеждал аудиторию, что в стране — полный порядок, несмотря на происки врагов. Как выглядит этот порядок, в тот же день рассказывала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Несмотря на санкции Запада, Лукашенко чувствует себя достаточно уверенно. Ведь его поддерживает Кремль — не только морально, но и материально. Глядя на выступление Лукашенко на пресс-конференции, трудно поверить, что ровно год назад в эти дни Беларусь охватили самые масштабные в истории страны протесты. Тогда против результатов выборов на улицы вышли десятки тысяч мирных демонстрантов.
И, хотя некоторые западные обозреватели и называли белорусскую революцию «слишком бархатной», все равно многим в Беларуси казалось — несмотря на жестокость силовиков и массовые аресты, несмотря на анти-протестную кампанию в СМИ, режим вот-вот падет. До момента, когда западные СМИ назовут белорусские протесты «революцией несбывшихся надежд», оставался еще год. Предлагаем вспомнить, как все было.
Год спустя после президентских выборов в Беларуси и массовых протестов, белорусская пропаганда празднует победу. Особенно часто звучит мантра «Запад пытался навязать нам свои порядки, но революция не прошла и не пройдет». Впрочем, несмотря на все усилия провластных СМИ, несогласных меньше не становится. Практически ни один выпуск новостей на провластных каналах не обходится без историй о задержаниях...
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К годовщине начала протестов Лукашенко устроил большую пресс-конференцию.
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