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Год тирании. Лукашенко как окончательный изгой

15.08.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Год тирании. Лукашенко как окончательный изгой
Кадр из видео
Окончательный изгой. Через год после президентских выборов в Беларуси Лукашенко превратился в политика, которому в демократических странах никто руки не подаст.

В канун годовщины Минск получил очередную порцию секторальных санкций. Вслед за ЕС торговые ограничения ввели Канада, Великобритания и США. К годовщине начала протестов Лукашенко устроил большую пресс-конференцию. Действительно большую — восемь часов. Все это время он убеждал аудиторию, что в стране — полный порядок, несмотря на происки врагов. Как выглядит этот порядок, в тот же день рассказывала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Несмотря на санкции Запада, Лукашенко чувствует себя достаточно уверенно. Ведь его поддерживает Кремль — не только морально, но и материально. Глядя на выступление Лукашенко на пресс-конференции, трудно поверить, что ровно год назад в эти дни Беларусь охватили самые масштабные в истории страны протесты. Тогда против результатов выборов на улицы вышли десятки тысяч мирных демонстрантов.


И, хотя некоторые западные обозреватели и называли белорусскую революцию «слишком бархатной», все равно многим в Беларуси казалось — несмотря на жестокость силовиков и массовые аресты, несмотря на анти-протестную кампанию в СМИ, режим вот-вот падет. До момента, когда западные СМИ назовут белорусские протесты «революцией несбывшихся надежд», оставался еще год. Предлагаем вспомнить, как все было.

Год спустя после президентских выборов в Беларуси и массовых протестов, белорусская пропаганда празднует победу. Особенно часто звучит мантра «Запад пытался навязать нам свои порядки, но революция не прошла и не пройдет». Впрочем, несмотря на все усилия провластных СМИ, несогласных меньше не становится. Практически ни один выпуск новостей на провластных каналах не обходится без историй о задержаниях...

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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К годовщине начала протестов Лукашенко устроил большую пресс-конференцию.
 
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