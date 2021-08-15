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В Афганистане под контролем правительства осталась только столица Кабул

15.08.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Афганистане под контролем правительства осталась только столица Кабул
Иллюстративное фото
Этим утром, как передает агентство «Рейтер», талибы взяли без боя Джелалабад.

Таким образом под контролем правительства Афганистане осталась только столица государства - Кабул.

Ранее президент Ашраф Гани поблагодарил каждого, кто защищает страну от террористов.

Тем временем, западные страны эвакуируют своих граждан из Кабула, пока его не захватила террористическая организация «Талибан».
 
 
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