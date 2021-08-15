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В Афганистане под контролем правительства осталась только столица Кабул
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Таким образом под контролем правительства Афганистане осталась только столица государства - Кабул.
Ранее президент Ашраф Гани поблагодарил каждого, кто защищает страну от террористов.
Тем временем, западные страны эвакуируют своих граждан из Кабула, пока его не захватила террористическая организация «Талибан».
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Западные страны эвакуируют своих граждан из города.
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