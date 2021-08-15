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Что нужно сделать в этот день

Что запрещено делать на праздник

Важные приметы в Стефанов день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 15 августа: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела Какой будет погода с утра, такой и следующие шесть недель.

Что нужно сделать обязательно в этот день, каких традиций придерживаться, что делать запрещено и кто празднует день ангела - читайте ниже в нашем материале.Ранее Стефану молились о здоровье и защите этих животных, которые издавна являются помощниками людей. На работу 15 августа лошадей не выводили, их баловали вкусняшками и мыли.Считалось, что те, у кого в хозяйстве есть лошади, могут привлечь в этот день в дом большую удачу.По одной из традиций было принято плести Степанов Венок. Его делают из таких растений как божьи слезки, клевер, мята, пижма, ромашка. В народе верили, что он приносит в дом мир, согласие, исцеляет и уберегает от злых духов. От такого венка брали небольшую часть и заваривали, если в дом пришла беда.Юные девушки стремились встать пораньше и умыться "серебряной" водой (с монетой или другим изделием из этого метала). Это поможет надолго сохранить красоту и здоровье.Шуметь, устраивать громкие гуляния, пить алкоголь. Ведь 15 августа - второй день Успенского поста.Перерабатывать и переедать, иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.Нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги. В противном случае это приведет к серьезным проблемам.Брать и давать деньги в долг, иначе финансовых потерь не миновать.Какой будет погода с утра, такой и следующие шесть недель.Пошел дождь - к богатому урожаю картофеля.Кошка спит весь день - к ненастной погоде.Лягушки громко квакают на болотах и прудах - к теплу.Новолуние - к дождливой погоде, растущая луна - к засухе.День ангела празднуют сегодня Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.