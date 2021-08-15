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Украина доставила в Литву первую партию колючей проволоки
Источник материала: Навiны
Украина доставила в Литву первую часть гуманитарной помощи — колючую проволоку, которая выделена в соответствии с указом президента Владимира Зеленского, сообщил в соцсетях министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Информация сопровождается видеокадрами, на которых фуры Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины везут проволоку в Литву.
«Украина и Литва всегда будут поддерживать друг друга, когда дело касается защиты государственной границы. Для этого сегодня у нас одна колючая проволока для двух стран», — написал Кулеба.
Указ о выделении Литве колючей проволоки Зеленский подписал 2 августа.
В преамбуле документа, опубликованного на сайте украинского лидера, говорилось о «содействии преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов».
Проект указа, подготовленного по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, был одобрен 28 июля на заседании Кабинета министров Украины.
«Этот акт разработан в связи с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью, и соответствующим обращением литовской стороны об оказании ей поддержки», — сказал представлявший документ Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что в этом году на границе «критически возросло количество мигрантов, которые попадают с территории Беларуси на территорию Литвы». «И в связи с этим литовская сторона, чувствуя нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», — заявил Кулеба и попросил правительство поддержать указ, поскольку Литва — «важный друг» Украины и всегда поддерживает ее в критических ситуациях.
Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки при оборудовании дополнительной защиты границы от нелегальных мигрантов: на складах ее оказалось всего 4,5 км, тогда как протяженность литовско-белорусского участка границы составляет 679 км. Эстония обещала поставить 100 км проволоки.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС)
По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты
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Украина доставила в Литву первую часть гуманитарной помощи — колючую проволоку, которая выделена в соответствии с указом президента Владимира Зеленского,...
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