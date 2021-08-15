Украина доставила в Литву первую партию колючей проволоки

Украина доставила в Литву первую часть гуманитарной помощи — колючую проволоку, которая выделена в соответствии с указом президента Владимира Зеленского, сообщил в соцсетях министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.



Фото DELFI

Информация сопровождается видеокадрами, на которых фуры Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины везут проволоку в Литву.

«Украина и Литва всегда будут поддерживать друг друга, когда дело касается защиты государственной границы. Для этого сегодня у нас одна колючая проволока для двух стран», — написал Кулеба.

Указ о выделении Литве колючей проволоки Зеленский подписал 2 августа.

В преамбуле документа, опубликованного на сайте украинского лидера, говорилось о «содействии преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов».

Проект указа, подготовленного по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, был одобрен 28 июля на заседании Кабинета министров Украины.

«Этот акт разработан в связи с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью, и соответствующим обращением литовской стороны об оказании ей поддержки», — сказал представлявший документ Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в этом году на границе «критически возросло количество мигрантов, которые попадают с территории Беларуси на территорию Литвы». «И в связи с этим литовская сторона, чувствуя нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», — заявил Кулеба и попросил правительство поддержать указ, поскольку Литва — «важный друг» Украины и всегда поддерживает ее в критических ситуациях.

Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки при оборудовании дополнительной защиты границы от нелегальных мигрантов: на складах ее оказалось всего 4,5 км, тогда как протяженность литовско-белорусского участка границы составляет 679 км. Эстония обещала поставить 100 км проволоки.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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